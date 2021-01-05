Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinde maske takma zorunluluğunun olmadığını belirten yazıyla birlikte restoranına müşteri alıp "Genelge beni bağlamaz" diyen Cinbir, 23. kez ceza alınca "Koronavirüs yok" diye adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Adliyeye maskesiz giden Cinbir böylelikle 24. cezasını da almış oldu.

Cinbir'e bu kez de genelgeye uymadığı gerekçesiyle 15 günlük işyeri kapatma cezası verildi.Çaycuma Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler, Cinbir'in işyerine gelerek geçici kapatma işlemlerini gerçekleştirmek istedi.

İşyeri kapatma cezasını Çaycuma Kaymakamlığı'na maske takmadan giderek sormak isteyen Cinbir ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bir süre sonra Kaymakam ile görüşen Cinbir, kendisine İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda işlem yapıldığı hatırlatılması üzerine iş yerine geri döndü.