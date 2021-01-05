Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.
Kabir ziyareti öncesinde Bülbül'ün aynı mahalledeki evine de ziyarette bulundu.
Eren Bülbül'ün, Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden Selçuk, şehidin annesi Ayşe Bülbül'e taziye dileklerini iletti.
Kabir ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Ziyaretlerde Bakan Selçuk'a, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Dilekoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.
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