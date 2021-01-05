Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 2 uzun namlulu tüfek, bir miktar uyuşturucu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 2 şüphelinin evinde arama yaptı.
Operasyonda, 1 kaleşnikof tüfek, 2 kaleşnikof tüfek şarjörü, 1 uzun namlulu tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 165 tüfek ve tabanca fişeği, 480 gram esrar, 1000 kenevir tohumu, 1 dedektör, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bilezik, 1 kandil tabir edilen tarihi obje, 33 tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen fosil ve taş benzeri malzeme ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Tarihi Eser Uyuşturucu
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