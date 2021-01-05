Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf:AA]
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri iddia edilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu haplar, 2 tabanca, 218 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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