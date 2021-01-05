Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri iddia edilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu haplar, 2 tabanca, 218 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.