Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Fatih Özkan otomobilini internet üzerinden satılığa çıkardı.

Satın alma bahanesiyle gelen şahsın kibarlığına aldandı

Telefonda anlaşan şahıs, otomobili çok beğendiğini ve satın almak istediğini söyledi. Özkan'ın adresine gelerek incelediği otomobil ile test sürüşü yapmak istediğini söyledi.

Kibar konuşmasıyla Özkan üzerinde iyi bir izlenim bırakan şahıs, daha sonra otomobilin sahibiyle araca binerek test sürüşü yapmaya başladı.

Direksiyona "sen geç" dedi araç sahibi inince gaza basarak gözden kayboldu

Test sürüşü sırasında direksiyona geçmesini teklif ettiği araç sahibinin araçtan inmeye çalıştığı sırada gaza basarak çaldığı otomobil ile gözden kayboldu.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şahsın eşkalini belirledi.

Ekipler, şahsı ve çalınan otomobili bulabilmek için çalışma başlattı. Satmak istediği otomobilini çaldırmanın şokunu yaşayan Özkan, eşkali belirlenen şahsın yakalanmasını ve çalınan aracına kavuşmayı bekliyor.