Maske, koronavirüsle mücadelenin en önemli parçalarından biri. 2020 yılında 53 milyar maske üretildi. Bu maskeler çevreye atıldığı takdirde hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de çevre kirliliğine neden oluyor.

Doğaya atılan bir maske 450 yılda yok oluyor. Araştırmalara göre, kullanılan maskelerin en az yüzde 3'ü denizleri kirletti.

"İçtiğimiz suda nano plastiklerle yüz yüze gelmeye başlayacağız"

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, "Bu kadar fazla miktarda plastik dışarı atıldığı zaman, düzgün bir şekilde yönetilmediğinde bilin ki yemeklerimizde, balıklarımızda, içtiğimiz suda dahi nano plastiklerle yüz yüze gelmeye başlayacağız" dedi.

Maskelerin çevre zarar vermemesi için en doğru yöntem, biriktirildikten sonra tıbbi atık kutularına atmak.

Haber: Süleyman Yaşar