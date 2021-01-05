Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da yangın: 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dereköy Mahallesi'nde Mehmet Peker'e ait iki katlı evde, elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangın sırasında evdeki tüpün patlamasıyla alevler kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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