Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda, İ.K. ve M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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