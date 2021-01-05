Aksaray'da, 2 Ocak'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü Kargın köyü çıkışında koyun sürüsüne dalmış, kazada sürücüyle otomobildeki bir kişi yaralanmış, 21 koyun telef olmuştu.

Vali Hamza Aydoğdu ile beraberindekiler, Kargın köyünde yaşayan ve trafik kazasında koyunları telef olan Şerife nineyi ziyaret etti. Temin edilen 33 koyun Şerife nineye teslim edildi.

Vali Hamza Aydoğdu, Şerife nineye destek çıktıklarını söyledi:

"Olayı duyar duymaz Şerife nineyi aradım. 'Zararını karşılayacağız, sen hiç üzülme' dedim. Allah devletimize zeval vermesin. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğindeki üyelerden gönüllü olarak 33 koyun aldık. Koyunlarımızı Şerife nineye teslim ettik. İnsanların hayır duasını almak, yanlarında olmak devletimizin en büyük vazifesi. Allah her türlü kaza ve beladan ülkemizi, vatandaşlarımızı korusun. Sürücülerimizi de alkollü araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyarıyoruz."

"Koyunlarım telef olduğunda çok üzülmüştüm"

Şerife nine ise kendisine verilen destekten dolayı çok mutlu olduğunu anlattı:

"Allah razı olsun. Devletimiz var olsun. Koyunlarım telef olduğunda çok üzülmüştüm. Bizim tek geçim kaynağımız bu hayvanlar. Aklımı kaybedecektim, kazanın olduğu gün o kadar üzülmüştüm. Valimize çok teşekkür ediyorum. Allah ondan ve devletimizden razı olsun. Yanımızda olduğu, aradığı ve koyunlarımı getirdiği için çok teşekkür ediyorum."