Yağışların azalmasıyla barajlar boşaldı. İstanbul için kuraklık artık en büyük tehlikelerden biri.

Suların büyük bir bölümünün çekildiği Ömerli Barajı'nda doluluk oranı 16,47'ye geriledi. Su birikintilerinin oluştuğu barajda on binlerce yavru balık telef oldu.

Ekipler ve gönüllüler su birikintilerinde mahsur kalan balıkları derin sulara bırakmak için zamanla yarıştı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Son iki yılda 5 kat azaldı

Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı 5 Ocak 2019'da yüzde 86, geçtiğimiz yıl da yüzde 42 seviyelerindeydi. Bu yıl ise yüzde 16'lara kadar geriledi. Son 2 yılda 5 kattan fazla düşüş yaşandı.

[Fotoğraf: TRT Haber | Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin]

Kuraklıkla ilgili konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Yüzde 16'larda bir doluluk oranı söz konusu" dedi.

Balıklar telef oldu

Baraj'da suların çekilmesi en çok da balık yavrularını etkiledi. Su birikintilerinde kalan on binlerce balık telef oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Pendik Belediyesi ekipleri ve Ömerli Barajı Gönüllüleri balık yavrularını kurtarmak için seferber oldu.

İstanbul'daki barajların doluluk oranı da 5 Ocak itibariyle 19 virgül 62 olarak ölçüldü.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Yunus Şaban Yaman