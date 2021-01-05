Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer alan toy kuşu, jandarma ekibi tarafından yaralı halde bulundu.

Anadolu’da nadir görülebilen kuş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Lokman Aslan, kuşun durumuna ilişkin, “Geldiğinde kanatlarının altında yara vardı. Tabi bu yaranın sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Boğuşmadan olabilir, yıldırım çarpması veya ateşli silahına bağlı olarak da olabilir. Yaralı geldi, bitkin halde geldi, göç yorgunuydu” dedi.

Günden güne iyileştiği ifade edilen toy kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Yakalı toy kuşu, 2013’te Konya Karapınar’da, Ekim ayında da Trabzon Akçabaat’ta görülmüştü.

