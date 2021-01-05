Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’daki kadın cinayeti zanlısı yakalandı
Ankara’nın Mamak ilçesinde 5 ay önce ayrıldığı Sevgi Tekin'i Mutlu Mahallesi'ndeki evinde vurduktan sonra kaçan katil zanlısı G.A., olayda kullandığı silahıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Mamak'ta 5 ay önce ayrıldığı Sevgi Tekin'i Mutlu Mahallesi'ndeki evinde vurduktan sonra kaçan G.A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahıyla gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet Kadına Şiddet
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