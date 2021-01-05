Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da silahlı kavga: 2 ölü
Ordu'nun Kumru ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ve yengesini silahla öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Erhan B, aralarında husumet olduğu belirtilen kardeşi Erdal B. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet Erhan B., tabancayla kardeşi Erdal B. ile yengesi Emine B.'ye ateş etti.
Erdal ve Emine B., olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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