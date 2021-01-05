Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin Havalimanı’nda aranan 299 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mardin Havalimanı'nda yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 299 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Havalimanı'nda hizmetin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede alındı.
Geçen yıl Mardin Havalimanında Ankara, İstanbul ve İzmir'e seyahat eden 299 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
Şüphelilerin haklarında gerekli adli işlemlerin tamamlanması için ilgili birimlere sevk edildi.
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