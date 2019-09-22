Ankara'da iki otobüsün bagajında 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi22 Eylül 2019 Pazar 23:16 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 23:52
Ankara'da yapılan yol kontrolleri sırasında, iki otobüsün bagajında yaklaşık 1.5 ton balık ele geçirildi. Balıklar Veteriner Hekim raporuyla imha edildi.
Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü, yapılan yol kontrolü sırasında iki otobüste, belirlenen boy sınırlarına uymayan 1,5 ton istavrit ele geçirildiğini duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, “Akyurt İlçe Müdürlüğümüz ve Jandarma ekipleri tarafından Ankara-Çankırı Karayolu Karacabey mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde iki otobüsün bagajında yapılan aramada, 85 kasa içerisinde yaklaşık 1,5 ton istavrit cinsi balık yakalandı. Yakalanan balıkların 8-9 santimetre boyunda olduğu, belirlenen boy sınırlarına uymadığı ayrıca nakil ve sevk belgelerinin de bulunmadığı tespit edildi." denildi.
Ele geçirilen balıklar, insan sağlığı açısından tüketime uygun olmadığı gerekçesiyle Veteriner Hekim raporuyla imha edildi. Ayrıca, iki otobüsün şoförlerine idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA