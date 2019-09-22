Türkiye
Mardin'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü22 Eylül 2019 Pazar 20:28 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 20:28
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal Dağiçi Mahallesi'nde, Yusuf Kurt'un daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Ağır yaralanan Kurt, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kurt, müdaheleye rağmen kurtarılamadı.
Bölgede teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mardin PKK el yapımı patlayıcı infilak fotokapan