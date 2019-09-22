Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te buluştu, tek tek stantları ziyaret etti.

Üç isim TEKNOFEST'i karış karış gezdi, gençlerin ürettiği ürünlerle tek tek ilgilendi, bilgi aldı.

"Çok yol katettik"

Bayraktar, stantlardaki görevlilere festival için özel yapılan rozetleri dağıttı, konuklarına da takmayı ihmal etmedi.

Üç isim de TEKNOFEST turu ardından yaptıkları açıklamada karşılaştıkları manzaradan duydukları gururu paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin nereden nereye geldiğini çok güzel şekilde ortaya koyuyor, çok yol katettiğimizi görüyorum." dedi.

"Gençleri görünce umut doluyorum"

TRT Genel Müdürü Eren, "Gençler rol model alıyorlar, rol modelleri de Selçuk Bayraktar. Bu kadar çok teknolojiyle ilgilenen gençler olduğunu görünce umut doluyorum." diye konuştu.

Selçuk Bayraktar da, TEKNOFEST'i var eden TRT'ye, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber

