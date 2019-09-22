Türkiye
Osmaniye'de orman yangını22 Eylül 2019 Pazar 17:27 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 17:33
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Osmaniye'de Kaypak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Osmaniye ve civar illerden orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerle 3 yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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