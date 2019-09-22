Türkiye
Karabük'te seyir halindeki aracın tekeri çıktı22 Eylül 2019 Pazar 16:43 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 16:47
Karabük’ün Yenice ilçesinde seyir halindeki otomobil lastiğinin fırlaması sonucu araç yoldan çıktı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Yenice ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde Can Beren yönetimindeki 17 LS 672 plakalı otomobilin seyir halindeyken sol arka tekeri bir anda yerinden çıktı.
Tekerleğin fırlaması üzerine sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıktı.
[Karabük'te seyir halinde olan otomobilin tekeri henüz bilinmeyen bir sebeple fırlayınca araç yoldan çıktı. Fotoğraf: İHA]
Şans eseri kazada yaralanan olmadı, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA