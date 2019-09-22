Yenice ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde Can Beren yönetimindeki 17 LS 672 plakalı otomobilin seyir halindeyken sol arka tekeri bir anda yerinden çıktı.

Tekerleğin fırlaması üzerine sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıktı.

[Karabük'te seyir halinde olan otomobilin tekeri henüz bilinmeyen bir sebeple fırlayınca araç yoldan çıktı. Fotoğraf: İHA]

Şans eseri kazada yaralanan olmadı, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA