İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, "aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturduğu" gerekçesiyle durduruldu.

Kararı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı belirtildi.

Metro hattında aşırı yoğunluktan kaynaklı oluşan durumlarla ilgili güncel duyuruların takip edilmesi de istendi.

Kaynak: TRT Haber