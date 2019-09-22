Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), 6 günde 1 milyon 720 bin kişiyi ağırladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanında başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, son günde de birçok etkinliğe sahne oldu.

Festival 7'den 70'e büyük ilgi gördü

Festivale İstanbul'dan ve il dışından katılan isteyen 7'den 70'e çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar gerçekleştirildi.

Festival kapsamında, "Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz", "Havelsan Siber Güvenlik Eğitimi", "Kriptoloji Eğitimi", "Şifreleme Oyunu" konulu seminerler düzenlendi.

Katılımcı firmalar da stantlarında ziyaretçilerine bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sundu. Ayrıca misafirler, kendileri için inşa edilen çok sayıda sosyal donatı alanından faydalandı.

Çelik kanatların gösterileri büyüledi

Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Atak helikopteri gösteri uçuşlarıyla TEKNOFEST'e renk kattı.

TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretçiler ayrıca, alanda Türk Hava Kuvvetlerinin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve Sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buldu.

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer alıyor.

TEKNOFEST İstanbul ödülleri sahiplerini buldu

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında düzenlenen yarışmaların kazananları belli oldu.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ve birincilerin ödüllerinin verildiği töreninin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, dereceye giren diğer yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Oktay'a, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da ödül töreninde eşlik etti.

Ödül verilen yarışmalar arasında, "Hack İstanbul Yarışması", "Savaşan İHA Yarışması", "Model Uydu Yarışması", "Uçan Araba Tasarım Yarışması", "Roket Yarışması", "TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması", "İnsansız Su Altı Yarışması", "TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması", "Mini Jet Radyal Kompresörü Tasarım Yarışması", "Robotik Yarışmaları", "Robotik Fetih 1453", "Turbofan Motor Tasarımı Yarışması", "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması", "Sürü İHA Simülasyon Yarışması", "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması", "Yapay Zeka Yarışması", "World Drone Cup" yer alıyor.

Ayrıca, "Üniversite Öğrencileri Araştırma ve Proje Yarışması" kapsamında "Akıllı Şehirler ve Ulaşım", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Enerji ve Çevre", "Gıda ve Tarım", "Makina İmalatı ve Otomotiv", "Sağlık", "Savunma, Uzay ve Havacılık", "Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" kategorilerinde derece alan yarışmacılar da ödüllerine kavuştu.

Ödül takdiminin ardından Oktay ve beraberindekiler yarışmacılarla toplu fotoğraf çektirdi. Tören sonunda, Selçuk Bayraktar, Oktay'a plaket takdim etti.

Dereceye girenlere 3 milyon liranın üstünde ödül dağıtılacak

TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl düzenlenen 19 yarışmaya, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etti.

Yarışmalarda takımlara 4 milyon değerinde malzeme desteği sağlanırken, dereceye girenlere ise 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

"Bütün yazılım ve tasarımlarımız milli"

Ödül alan öğrenciler projelerini TRT Haber'e anlattı.

Geleceğin mühendisleri festival boyunca düzenlenen yarışmalarda mücadele etti.

Roket yarışmasında Yüksek İrtifada Pamukkale Üniversitesi Hazar Takımı birinci oldu. Tam 50 bin lira ödül aldı.

Hazar Proje Sorumlusu Ece Cengiz, "Biz 9 aydır bu roket çalışmasını yapıyoruz. Daha önce bir klüp doğrultusunda bir oluşumduk biz, hayalimiz vardı yarışmalara katılalım ve bunu gerçekleştirdik bu sene." dedi.

Hazar Takım Kaptanı Mehmet Serhat Duras, bütün yazılım ve tasarımların ekiplerine ait olduğunu bu nedenle milli denilebileceğini belirtti.

Savaşan İHA'lar yarışmasını İstanbul Teknik Üniversitesi takımı kazandı

Yarışlarda sadece üniversiteliler yoktu. İstanbul Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de alçak irtifada birinciliği elde etti

Çargah Roket Takım Kaptanı Eymen Yıldırım şunları söyledi:

"Üniversitelilerle, mühendislerle yarıştık 90 takım arasında. 5. olarak güzel bir derece aldık. Montaj günü atış hakkı kazandık. Daha sonra alçak irtifa birincisi olarak belirlendik."

Bir diğer yarışma ise, insansız hava araçları dalındaydı.

Savaşan İHA'lar yarışmasını İstanbul Teknik Üniversitesi takımı kazandı.

İTÜ Takım Kaptanı Ahmet Talha Çetin, "Tamamen otonom olarak uçtuk ve kilitlenme dediğimiz mekianizmayı otonom olarak gerçekleştirdik 1. olduk, ödülü Cumhurbaşkanının elinden aldık, mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, TEKNOFEST alanını gezdi

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, ödül töreninin ardından festival alanını gezdi.

Oktay, Solo Türk ve Türk Yıldızları ekipleriyle bir araya gelerek, sohbet etti. Pilotlarla hatıra fotoğrafı çektiren Oktay, filo komutanlarından da bilgi aldı.

Ayrıca, Solo Türk uçağına binerek basın mensuplarına poz veren Oktay'a uçağın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verildi.

Oktay, ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıkan Milli Uçan Araba "Cezeri"nin yer aldığı platformun yanı sıra Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'nın platformunu da ziyaret ederek teknik özellikleri hakkında bilgi edindi. Oktay, Milli Muharip Uçağı Gökbey'i inceleme fırsatı buldu.

TÜBİTAK'ın elektrikli araçlarını da inceleyen Oktay, TUSAŞ, ROKETSAN ve TEİ stantlarını gezdi.

Fuat Oktay, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Hem eğiten hem eğlendiren atölyeler

Festivalin son gününde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma fırsatı elde etti.

T3 Vakfı stant alanında "Uzay Taşları Atölyesi", "Robotumu Kodluyorum Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Eğlenceli Robotik A", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi" ile "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Roket Yarışması Etkinlik Çadırında ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" düzenlendi.

Festivalde, Dikey Rüzgar Tüneli, Gökbilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryum da katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Teknoloji üreten bir topluma dönüşme hedefi

TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, HAVELSAN, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek verdi.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer alıyor. TEKNOFEST 2019'un medya paydaşları arasında TRT, AA, Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber ve Türk Medya yer aldı.

TEKNOFEST, Mehter Takımının gösterisi ile sona erdi.

"Festival Türkiye'nin değil dünyanın tarihine geçti"

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un kapanışında değerlendirmelerde bulundu.

Festivalin Türkiye'nin değil dünyanın tarihine geçtiğini belirten Bayraktar, "1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali olmuş bu etkinliğe destek verdiği, gelip ziyaret ettiği için aziz milletimize en kalbi şükranlarımı iletmek istiyorum. TEKNOFEST kocaman bir takım oyunu. Bu oyunu ülkemizin tam bağımsız güçlü yarınları için kurduk. Burada genç kardeşlerimiz 50 bine yakın 19 farklı yarışma alanında teknoloji yarışması düzenlemişti. 50 bine yakın başvuru oldu. 17 bin takım başvurmuştu. Bunlardan finale kalan 10 bin öğrencimiz yarıştı. Bütün bu yarışmalar ülkemizin gelecekte teknolojide yükselen trendlerde bu genç kardeşlerimiz ülkemizin bayrağını en tepeye dikmesi için tasarlandı." diye konuştu.

"122 ülkeden ve 81 ilimizden katılım oldu"

Bayraktar, TEKNOFEST'in çok büyük bir aile olduğunu, basının da bu ailenin bir parçası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sizlere de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Paydaşımız olan basın yayın kuruluşları var. Sizlerin verdiği destek de olmasa biz, TEKNOFEST'i hem ülkemize hem de dünyada diğer coğrafyalara duyuramazdık. 122 ülkeden katılım oldu, 81 ilimizden katılım oldu. İlk günlerde biraz da hafta içi öğrencilerimize yönelik düzenlemiştik. Son 2 günde 1 milyon 720 bine bu katılım ulaştı. Bunun yanında akademik kurumlarımız festivalimize destek verdiler. Onlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Bunun yanında yarışma yüklenicisi kurumlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz, jandarma ve emniyet burada büyük gösteriler yaptı. Askerimizin ve güvenlik güçlerimizin maharetini sergilediler. Tüm dünyaya sergilediler. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığına, kuvvet komutanlıklarımıza, İçişleri Bakanlığımıza, sahil güvenlik, emniyet güçleri ve jandarmamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

Yüzlerce gönüllünün de festivalde görev yaptığını anlatan Bayraktar, gönüllülerin çok büyük fedakarlıklarda bulunduğunu söyledi.

Bayraktar, bu gayretin ikinci yılında Türkiye'nin tam bağımsız, güçlü ve müreffeh yarınları için yapıldığını ifade ederek, ziyaretçilere de teşekkürlerini iletti.

Bir sonraki festivalin ne zaman yapılacağının kararının verilmediğini anlatan Bayraktar, bununla ilgili duyurunun da zaman içinde yapılacağını söyledi.

"Son sözü milletimiz söyledi"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da gökyüzündeki gösterilere ve alandaki milli teknoloji hamlesinin ürünlerine yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, "Sınıfında en iyisi AKINCI İHA'ya, Cezeri Uçan Araba'ya, bütün eğitim atölyelerine milletimizin büyük bir ilgisi oldu. Bir haftada çok şey söyledik. Söyleyenecek her şeyi söyledik. Son sözü milletimiz söyledi. Tam bağımsız güçlü Türkiye için milli teknoloji hamlesi." ifadelerini kullandı.

"Biz artık bir şeyleri yapabiliriz, edebiliriz değil. Biz de yapıyoruz. En iyisini yapıyoruz'u göstermiş olduk"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise 1 milyon 720 bin katılımla festivalin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, bunun Türkiye'yi alanında dünyanın ilk sırasına taşıdığını kaydetti.

İlgi ve katılımın duygulu bir atmosfer oluşturduğunu belirten Bayraktar, "Çok farklı etkileşimler oldu. Hem yarışma çadırlarında hem bizim paydaş çadırlarında. Bunu dikkatli okumamız lazım. Toplumumuzun bu seviyede 7'den 70'e Anadolu'nun her yerinden buraya gösterdiği ilgi ve bunun bu kadar yayılmış olması bize bir şeyi ifade ediyor. Toplumumuz milli teknoloji hamlesini ve tam bağımsız Türkiye'nin geleceğine olan inancını ve o tarafta olduğunu bize çok net aktardı. Türkiye olarak 'Biz artık bir şeyleri yapabiliriz, edebiliriz' değil. 'Biz de yapıyoruz. En iyisini yapıyoruz'u göstermiş olduk." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber, AA