Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, TRT'nin iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"TEKNOFEST rekor kırdı"

Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı. İlginin artmasından memnunum. Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: #TEKNOFEST bu yıl katılımcı rekoru kırdı. Bu etkinliğin ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum.https://t.co/8RKMD2aiUm pic.twitter.com/qGocF9iQ8A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2019

"Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı devam edecek"

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlattığımızı ilan etmiştik. Müthiş bir taleple karşılaştık. Dünyanın en iyi üniversitelerinde araştırma merkezlerinde çalışan Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. Lider araştırmacılar programıyla ülkemize gelenler, zengin bir araştırma ortamında bilimsel bir çalışma yapacak, gençlere örnek olacak. 2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi teknoloji ve yenilikçi anlayışımızla yazacağız. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz. Yeni büyüme hikayemizi teknolojik ve yenilikçilik adımlarıyla yazacağız.https://t.co/8RKMD2aiUm pic.twitter.com/BNGUeulOjC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2019

"TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette"

Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Yani bu ne demektir geçen yılı aşmış durumda. İnşallah bugünün bütünüyle ve yarın hedef artık 1 milyona ulaşmak.

"Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar"

Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden 5 beden gömlekle yaşamamızı istediler.

"Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar"

Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar.

Mahkum edilmek istendiğimiz geri kalmışlık zincirlerini parçaladık. Milletimizle birlikte tüm saldırıları birer birer boşa çıkartmayı başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahkum edilmek istendiğimiz geri kalmışlık zincirlerini parçaladık. Milletimizle birlikte tüm saldırıları birer birer boşa çıkartmayı başardık.https://t.co/8RKMD2aiUm pic.twitter.com/nOFdnBafVP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2019

Türkiye her alanda güçlü bir altyapıya sahiptir. Bu millet tarihin hiçbir döneminde esareti, zilleti kabul etmemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her alanda güçlü bir altyapıya sahiptir. Bu millet tarihin hiçbir döneminde esareti, zilleti kabul etmemiştir.https://t.co/8RKMD2aiUm pic.twitter.com/amIbmGme4u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2019

"Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor"

Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacak. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz.https://t.co/8RKMD2aiUm pic.twitter.com/vYv73LAvWt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2019

"Bu millet ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir"

Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz.https://t.co/8RKMD2aiUm pic.twitter.com/KNt3rwXAct — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2019

Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar, 'Ölümden öte köy mü var' derler. Bu millet ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir.

BM 74. Genel Kurulu

Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz. Gizli, saklı değil, açık ve net. Devlet başkanlarıyla liderlerle yapacağımız ikili görüşmelerde de yine kendilerine bunları açık ve net olarak anlatacağız.

Kaynak: TRT Haber/AA