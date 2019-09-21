Gündem
ABD ile 6. ortak hava devriyesi21 Eylül 2019 Cumartesi 11:03 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 11:16
Güvenli bölge hazırlıkları kapsamında Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD helikopterleri ortak devriye yapıyor.
Güvenli bölge hazırlıkları sürüyor. ABD ile 6. ortak hava devriyesi Suriye sınırında TSK ve ABD helikopterleriyle gerçekleştiriliyor. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/YnGpAozOQV pic.twitter.com/pfQ323zKOn— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2019
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: abd tsk türkiye ortak hava devriyesi güvenli bölge