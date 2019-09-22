Kıran-2 Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi22 Eylül 2019 Pazar 21:56 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 21:59
Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran 2 Operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin ilçesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve silahın ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen mühimmat ve silahlar imha edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi sözde Bagok kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 7 ayrı sığınak ve depo ele geçirildi.
Sığınaklarda, 2 metis M-1 füze ateşleyici, 2 biksi makineli tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, tamburalı bombaatar, 6 RPG-7 roketatar, 16 tabanca, 48 el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 roket atar harp başlığı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 19 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 7 anti personel roketatar mühimmatı, 36 bombaatar mühimmatı, 4 termal kamera, silah üstü termal kamera, gece görüş dürbünü ile 2 gündüz görüş dürbünü ve çok sayıda mühimmat ile muhabere malzemesi ele geçirildi.
Ayrıca paylaşımda operasyon anına ait bir video da paylaşıldı. Videoda, ele geçirilen mühimmatlar ve sığınakların imha edilme anları yer aldı.
Kaynak: AA, DHA