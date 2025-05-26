Ankara'da güvenlik güçlerine sopayla saldıran 12 şüpheliye gözaltı

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıranların R.A, R.B, M.C.B, M.G, F.A, E.B, F.A, H.O, S.A, H.Y, S.S. ve Ö.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.
"Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, paylaşımında gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine getiriliş görüntülerine yer verdi.