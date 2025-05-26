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Türkiye
TRT Haber 26.05.2025 17:55

Ankara'da güvenlik güçlerine sopayla saldıran 12 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran gruptan 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 5 polis memurunun hafif yaralandığını açıkladı.

Ankara'da güvenlik güçlerine sopayla saldıran 12 şüpheliye gözaltı

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıranların R.A, R.B, M.C.B, M.G, F.A, E.B, F.A, H.O, S.A, H.Y, S.S. ve Ö.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

"Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, paylaşımında gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine getiriliş görüntülerine yer verdi.

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Ankara Polis Ali Yerlikaya
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