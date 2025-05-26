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Türkiye
AA 26.05.2025 15:13

Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Ankara'da öğlen saatlerinde başlayan fırtına etkili oldu.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde öğlen saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Fırtınanın etkisiyle belirli yerlerde kum fırtınaları oluştu. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar kuzey ve batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Ankara Fırtına Sağanak
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Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
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