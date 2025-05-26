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Türkiye
AA 26.05.2025 13:06

Şanlıurfa'da 1500 kilogram bozulmuş et ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1500 kilogram gümrük kaçağı ve bozulmuş et ele geçirildi, 45 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 1500 kilogram bozulmuş et ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Mardin karayolu yol kontrol noktasında 32 aracı durdurdu.

Araçlarda arama yapan ekipler, 1500 kilogram gümrük kaçağı ve bozulmuş et, 7 bin 210 paket sigara, 76 paket kaçak çay, 635 puro ve 4 elektronik sigara ele geçirdi.

Kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan 45 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Paylaşılan görüntülerde ise ekiplerin siyah poşetlere konulan et ve valizlerde gizlenen sigaraları çıkarma anı yer alıyor.

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Kaçakçılık Şanlıurfa
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