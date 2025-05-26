Depremde yıkılan tarihi cami bu yıl yeniden ibadete açılacak

Halk arasında "Külhanönü Cami" olarak da bilinen ve 1600'lü yıllarda inşa edilen yapı, depremler sonrası ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan restorasyon kapsamında caminin hem özgün kimliği korunacak hem de yapı depreme dayanıklı hale getirilecek.

Çalışmalar çerçevesinde caminin minaresi ve iç mekandaki kemer yapıları sökülerek taşlar tek tek numaralandırıldı. Hasarlı taşlar ayrıştırılarak özel bir alanda koruma altına alındı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı restorasyonda hem yapının tarihi dokusunu korumayı hem de depreme karşı daha dayanıklı hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Palalı, "Minare gövdesi ve iç kemerlerdeki taşları tek tek numaralandırarak söktük ve güvenli bir alanda muhafaza altına aldık. Kurul onayından geçen projelerin ardından uygulama aşamasına geçtik. Minarenin restorasyonunda da ciddi ilerleme sağladık. Kasnak ve kuvvet bölümlerini yeniden yerlerine yerleştiriyoruz." dedi.

İç mekanın büyük ölçüde tamamlandığını ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Palalı, şöyle konuştu:

"2025 yılı sonuna kadar Kurşunlu Cami'yi yeniden ibadete açacağız. Bu cami, 1600'lü yıllardan günümüze ulaşan tarihiyle hem kültürel kimliğimizin bir parçası hem de yapımı süren Besni-Gaziantep yolunun kenarında bulunması dolayısıyla dikkat çeken bir konuma sahip. Tüm çalışmalarımız, camimizi daha güvenli, daha sağlam ve görkemli bir şekilde halkımızın hizmetine sunmak içindir."