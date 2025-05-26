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Türkiye
AA 26.05.2025 10:23

Kırmızı bültenle aranan hükümlü Konya'da yakalandı

Konya'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan hükümlü Konya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları kapsamında, İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu.

Yapılan kimlik kontrolünde, Suriye uyruklu E.H. olduğu belirlenen şüphelinin, sorgulamasında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan E.H'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve "gönüllü geri dönüş" kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E. H. cezaevine teslim edildi.

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