Adana'da 11 arıtma tesisine 10 milyon 30 bin lira "çevre" cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler, Ceyhan Nehri'ndeki su kirliliği ve balık ölümlerine ilişkin Ceyhan ve Seyhan havzalarını içeren geniş kapsamlı denetim başlattı.

Bakanlık ekipleri, organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri ile kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yataklarında incelemeler yaptı.

Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlanarak İskenderun Körfezi'nin döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numuneleri alındı.

2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile yetkili çevre laboratuvarından 6 ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında, atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden Adana Büyükşehir Belediyesinin, Organize Sanayi Bölgelerinin ve işletmelerin 91 tesisinde denetim yapıldı. Atık su deşarjı olan 31 tesisten 33 numune alındı.

Atık sular arıtılmadan deşarj ediliyor

Denetimlerde Adana Büyükşehir Belediyesinin Seyhan Arıtma Tesisi'nde atık suların bir kısmının arıtılmadan deşarj edildiği, deşarj edilen suların da referans değerleri sağlamadığı belirlendi.

Ceyhan, Kozan ve Yüreğir atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerin de referans değerleri sağlamadığı tespit edildi. Ayrıca Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin gerekli çevre izinlerinin de bulunmadığı belirlendi.

5 tesisteki ihlallerle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesine toplam 4 milyon 346 bin lira ceza uygulandı, 6 sanayi tesisine de yaklaşık 5 milyon 684 bin lira ceza verildi.

Böylece Ceyhan Nehri'ndeki çevre kirliliği ile ilgili 5'i Adana Büyükşehir Belediyesine ait 11 tesise Çevre Kanunu'na istinaden toplam 10 milyon 30 bin lira idari ceza uygulanmış oldu.

Bakanlık ekiplerinin, Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik denetimleri devam ediyor.