Çok Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.05.2025 09:47

Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan, taklit veya hile içeren gıda ürünleri listesini güncelledi. Son incelemelerle birlikte, tespit edilen sağlığa zararlı ürün sayısı 226'ya, taklit ve hileli ürün sayısı bin 456'ya yükseldi.

Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi

2 Ekim 2024 itibarıyla uygunsuzluk tespit edilen her ürün, bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor.
Son incelemelerle birlikte, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 226 ürün belirlendi.

Taklit ve hile yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 456'ya yükseldi. Listeye yeni eklenen ürünlerde; kırmızı ette tek tırnaklı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, lahmacunda kanatlı eti gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Ankara Yenimahalle'de bir işletmede üzüm pekmezine şeker ilave edildiği belirlendi.

Listeye guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

ETİKETLER
Gıda Zehirlenmesi Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:09
Araştırma: Kanser türlerinden melanom, cinsiyete göre vücudun farklı bölgelerinde yaygın
11:07
Araştırmaya göre, yiyecekleri az çiğneyen çocuklar, obeziteye daha yatkın
11:05
İsrail'in Gazze'de yardım dağıtımlarını tekeline almak için kurdurduğu vakfın direktörü istifa etti
11:06
Milli İstihbarat Akademisine yüksek lisans başvuruları başladı
10:52
Bitlis balına Fransa'dan üst üste ödül
10:50
Soykırımcı İsrail ordusu 2 ay içinde Gazze'nin yüzde 75'ini işgal etmeyi planlıyor
Küre Dağları Milli Parkı'nda bahar güzelliği
Küre Dağları Milli Parkı'nda bahar güzelliği
FOTO FOKUS
Adana'da 11 arıtma tesisine 10 milyon 30 bin lira "çevre" cezası
Adana'da 11 arıtma tesisine 10 milyon 30 bin lira "çevre" cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ