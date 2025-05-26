Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi

2 Ekim 2024 itibarıyla uygunsuzluk tespit edilen her ürün, bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor.

Son incelemelerle birlikte, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 226 ürün belirlendi.

Taklit ve hile yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 456'ya yükseldi. Listeye yeni eklenen ürünlerde; kırmızı ette tek tırnaklı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, lahmacunda kanatlı eti gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Ankara Yenimahalle'de bir işletmede üzüm pekmezine şeker ilave edildiği belirlendi.

Listeye guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.