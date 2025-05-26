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Türkiye
AA 26.05.2025 09:44

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda 324 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin kimliği belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler A.R., M.S.R., A.R. ve H.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Mezitli ilçesinde ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda 324 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Mersin Uyuşturucu Narkotik
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