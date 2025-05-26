Çok Bulutlu 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.05.2025 12:23

Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasağı

Ankara sınırları içinde yer alan milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 10 Haziran'dan 30 Eylül 2025'e kadar yasaklandı.

Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasağı
[Fotograf: AA]

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ormanlık alanlarla mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve Türkiye genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele konusunda ilave tedbirler alındığı, anız yakma, tarla çalışmaları, bağ bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla yeni kararların hayata geçirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, il sınırları içindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 10 Haziran'dan başlamak üzere 30 Eylül 2025'e kadar yasaklandı. İl sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri girebilecek.

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılamayacak ve çadır kurulamayacak. Ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda söz konusu tarihe kadar idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü yerleri dışında ateşli piknik yapılamayacak. Bu alanlara 08.00-20.00 saatleri arasında giriş ve çıkış yapılabilecek ancak belirlenen saatler dışında kamp yapılamayacak ve çadır kurulamayacak.

Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricindeki vatandaşlar, ormanlara giriş ve çıkış yapamayacak.

Seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde, anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve bitki örtüsü yakılamayacak ve havai fişek atılamayacak.

ETİKETLER
Ankara Orman
Sıradaki Haber
Depremde yıkılan tarihi cami bu yıl yeniden ibadete açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Bakan Göktaş, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü ile bir araya geldi
13:22
Finlandiya, hava sahasının ihlal edildiği gerekçesiyle Rus Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı
13:14
Türkiye'de tek olan Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne günlük 1000 çağrı geliyor
12:55
Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Müşaviri Medinskiy ile Moskova'da görüştü
12:45
Ukrayna İçişleri Bakanı: Rus saldırılarında 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı
12:27
İsrail medyasına göre Tel Aviv, esir takası ve Gazze'de geçici ateşkes için önerilen son taslağı reddetti
Turistik Diyarbakır Ekspresi yolcularına Doğu'nun eşsiz manzarasında yolculuk fırsatı sundu
Turistik Diyarbakır Ekspresi yolcularına Doğu'nun eşsiz manzarasında yolculuk fırsatı sundu
FOTO FOKUS
Adana'da 11 arıtma tesisine 10 milyon 30 bin lira "çevre" cezası
Adana'da 11 arıtma tesisine 10 milyon 30 bin lira "çevre" cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ