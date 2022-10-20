Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt hiyerarşisinde çeşitli konumlarda görev aldıkları, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya destek sağlamak amacıyla hesaplarında artış yaptıkları tespit edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.