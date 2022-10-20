Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi
[Fotograf: İHA]
Bursa'da etkili olan yoğun sis nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.
Şehir merkezinde sabahın ilk saatlerinde etkili olmaya başlayan sis dolayısıyla görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Özellikle Uludağ yolunda ve kentin ana arterlerinde sürücüler trafikte güçlük çekti.
Tophane yamaçlarındaki yapılar siste adeta kayboldu.
Etiketler: Bursa Hava Durumu Ulaşım
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