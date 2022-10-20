Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 08:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
8 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.
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Etiketler: Ankara Bahis Kripto Para
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