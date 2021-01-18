Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ operasyonu: Firari dershaneler sorumlusu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirtilen Hakan A. yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirlenen Hakan A'nın Etimesgut ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.
FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Hakan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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