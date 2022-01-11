Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde kurulan ve FETÖ/PDY firarilerini yakalamak için çalışan özel ekip, 2 hücre evini tespit etti.

Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski komiser M.Ç.'nin, saklandığı evde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, kılık değiştirdiği, FETÖ/PDY tarafından bağlılığı ve teslimiyeti en yüksek seviyede olan kişileri ifade eden şekilde kodlandığını ve ByLock kullanarak birçok örgütsel mesajlaşma gerçekleştirdiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, M.Ç. ile evde bulunan bir kişi daha yakalandı. Evdeki kişinin eski öğretmen Ö.Y. olduğu ve firari M.Ç. ile aynı evde saklandığı ortaya çıktı.

Evde ele geçirilen yüklü miktarda Türk lirası, dolar, euro, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal ve örgütsel evrak ile dokümana el konuldu.

Yenimahalle'de de operasyon düzenlendi

Özel ekip, aynı saatlerde, diğer firari eski komiser H.D.'nin saklandığı Yenimahalle'deki hücre evine de operasyon düzenledi. Kaçmak üzere olan H.D. yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.D.'nin sahte kimlik kullandığı belirlendi. Şüphelinin saklandığı evde çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, örgütsel evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.