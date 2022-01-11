Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya'da faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler neticesinde, S.S. liderliğindeki 14 kişilik grubun yasa dışı faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

İki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, değişik marka ve ebatlarda binin üzerinde fişek, uyuşturucu madde, polis üniformasında kullanılan arma, polis yeleği, biber gazı ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi.

Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.