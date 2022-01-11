Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da polis ekiplerince suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya'da faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemeler neticesinde, S.S. liderliğindeki 14 kişilik grubun yasa dışı faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.
İki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, değişik marka ve ebatlarda binin üzerinde fişek, uyuşturucu madde, polis üniformasında kullanılan arma, polis yeleği, biber gazı ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi.
Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Polis Uyuşturucu
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