Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca verilen talimatlara göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

Haklarında tanık beyanları ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen; 5'i kamu çalışanı, 2'si ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon başlatıldı.