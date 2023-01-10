Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Ankara'da, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca verilen talimatlara göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.
Haklarında tanık beyanları ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen; 5'i kamu çalışanı, 2'si ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon başlatıldı.
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