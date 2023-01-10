Vali Cevdet Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiği gazetecilere, depremin ardından kentte çalışmaları hızlıca yaparak başarılı şekilde sonuçlandırdıklarını söyledi.

Hasar gören binalarla ilgili çalışmaların bittiğini aktaran Atay, şunları ifade etti:

"Depremin ilk anından itibaren devletimiz olayın takipçisiydi. Kısa sürede vatandaşlarımızın barınma problemi dahil çözülmeye çalışıldı. Başarılı olundu. İlgili birimlerimizin devreye girmesiyle hasarlı binalarda yıkımlar gerçekleştirildi. Hak sahibi olan vatandaşlarımızın da mağduriyetleri hızlı şekilde giderilmeye devam ediyor. İlk etaptan itibaren kentteki binalarımızın hasar tespit çalışmaları tamamlandı. İtiraz yapılan ve tekrar tespiti yapılan binalarda çalışmalar da bitirildi. Çalışmaların sonuçları muhtarlarımıza da dağıtılarak askıya çıkarıldı."

İş yeri zarar görenlere 18 milyon 500 bin lira yardım aktarıldı

Atay, zarar gören iş yerlerinin tespitinin yapıldığını ve para yardımlarının aktarıldığını dile getirerek, "Evlerinde hafif hasarı bulunan vatandaşlarımıza para yardımı, orta hasar bulunan vatandaşlarımıza para ve kira yardımı ile ağır hasar bulunan vatandaşlarımıza ise para ve konteyner yardımı yapıldı. İş yeri zarar gören 915 vatandaşımıza 18 milyon 500 bin lira yardım aktarıldı. Vatandaşlarımıza bu manada biraz dokunmak adına AFAD tarafından yardım yapıldı" diye konuştu.