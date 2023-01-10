Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Akdeniz'de fırtına uyarısı
Akdeniz Bölgesi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan hava tahminine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra Akdeniz'in batısında etkisini kaybedecek, doğusunda cumartesi sabah saatlerine kadar devam edecek.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Fırtına Hava Durumu
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