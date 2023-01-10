Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan hava tahminine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra Akdeniz'in batısında etkisini kaybedecek, doğusunda cumartesi sabah saatlerine kadar devam edecek.