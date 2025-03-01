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Türkiye
AA 01.03.2025 12:09

Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir yatak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ankara'da fabrika yangını
[Fotograf: İHA]

Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir yatak fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Akyurt İstasyonundaki itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yaparken, Kuzey Ankara, Çubuk ve Bağlum istasyonlarından takviye olarak tankerler sevk edildi.

Merkez İstasyonundan ise olay yerine köpük kulesi ve arazöz aracı yönlendirildi.

Fabrikada çalışanların tahliye edildiği belirtilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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