Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
[Temsili fotoğraf: İHA]
Başkentte, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 30 yabancı uyruklu şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 30 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ankara DEAŞ Terörle Mücadele
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