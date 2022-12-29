Nijeryalı şüpheli, yapımcı Lori Etta Taub ile sosyal medyadan 3 ay boyuncu yazıştı.

Kendini Amerikalı Alex Quin olarak tanıtan şüpheli, kendi düzenlediği sahte pasaportu da yapımcıya gönderdi. Görüşmenin ardından yapımcı ikna oldu.

Dolandırıldığını 10 ay sonra anladı

Yapımcı, 3 milyon doları dolandırıcıların hesabına yatırdı. Parasını faiziyle geri almayı bekledi. Amerikalı yapımcı dolandırıldığını 10 ay sonra anladı.

Gönderdiği hesap numarasından dolandırıcıların Türkiye'de olduğunu belirledi. İstanbul’a gelerek şikayetçi oldu.

Hedef sadece Taub değildi

İstanbul Siber Şube Polisi, dolandırıcılara operasyon düzenledi. 2'si Nijeryalı 5 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen dijital malzemelerde, şüphelilerin sadece Lori Etta Taub'ı değil farklı isimleri dolandırmak için de hazırlık yaptığı anlaşıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.