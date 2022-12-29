ABD'li yapımcıyı 3 milyon dolar dolandırdılar
İstanbul'da bir dolandırıcılık şebekesi, Amerikalı yapımcı Lori Etta Taub'ı yüksek gelir vaadiyle 3 milyon dolar dolandırdı. 5 şüpheli, İstanbul Emniyeti'nin gayretiyle yakalandı. Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.
Nijeryalı şüpheli, yapımcı Lori Etta Taub ile sosyal medyadan 3 ay boyuncu yazıştı.
Kendini Amerikalı Alex Quin olarak tanıtan şüpheli, kendi düzenlediği sahte pasaportu da yapımcıya gönderdi. Görüşmenin ardından yapımcı ikna oldu.
Dolandırıldığını 10 ay sonra anladı
Yapımcı, 3 milyon doları dolandırıcıların hesabına yatırdı. Parasını faiziyle geri almayı bekledi. Amerikalı yapımcı dolandırıldığını 10 ay sonra anladı.
Gönderdiği hesap numarasından dolandırıcıların Türkiye'de olduğunu belirledi. İstanbul’a gelerek şikayetçi oldu.
Hedef sadece Taub değildi
İstanbul Siber Şube Polisi, dolandırıcılara operasyon düzenledi. 2'si Nijeryalı 5 şüpheli yakalandı.
Ele geçirilen dijital malzemelerde, şüphelilerin sadece Lori Etta Taub'ı değil farklı isimleri dolandırmak için de hazırlık yaptığı anlaşıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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