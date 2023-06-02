Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.06.2023 18:05

Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla düzenlenecek programlar kapsamında ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Buna göre ihtiyaç olması halinde, yarın saat 10.00'dan itibaren, Akdeniz Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Anıt Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Gençlik Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Turgut Reis Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı ile Sakıp Sabancı Bulvarı'ndan Söğütözü Caddesi'ne bağlanan varyantların tamamı, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Tedbirler kapsamında, Söğütözü Caddesi ve buraya bağlanan cadde, sokak ve varyantların tamamı, Söğütözü Caddesi'nden Sakıp Sabancı Bulvarı'na ve Dumlupınar Bulvarı'na bağlanan varyantların tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Beştepe Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Yaşam Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, ihtiyaç olması halinde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiğine dikkat çekildi.

ETİKETLER
Ankara Ulaşım
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:40
Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi
18:20
Zelenskiy: Savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz
18:12
Myanmar'ı Mocha Kasırgası vurdu: 700 bin ev zarar gördü
18:09
Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası
17:41
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Moskova'da tanıtıldı
İzmir Körfezi can çekişiyor
İzmir Körfezi can çekişiyor
FOTO FOKUS
Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası
Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ