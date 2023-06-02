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Türkiye
AA 02.06.2023 16:44

Ali Erbaş: İstiyoruz ki yaz kurslarımızda bütün camilerimiz dolsun taşsın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kurslarının temmuz ayının başında açılacağını belirterek, "Camilerimiz çocuklarımızın okulu. İstiyoruz ki yaz kurslarımızda bütün camilerimiz dolsun taşsın." dedi.

Ali Erbaş: İstiyoruz ki yaz kurslarımızda bütün camilerimiz dolsun taşsın

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Müftülüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen, Osmanlı döneminden kalma 456 yıllık Ahmet Çelebi Camii'nin açılış törenine katıldı.

Açılış öncesi "Kalpler Allah'ı Zikretmekle Huzura Kavuşur" konulu cuma hutbesini irat eden Erbaş, camilerin şehirlerin süsü olduğunu dile getirdi.

"Her cami bir okuldur"

Caminin restorasyonunun tamamlandığını anlatan Erbaş, "Şimdi içinin mamur edilmesi gerekiyor. İnşallah mahalleli olarak, genç, yetişkin, çocuk hep birlikte bu camiyi imar etmemiz lazım. Camilerin içinin imarı, öncelikle cemaatinin bol olması, ikinci olarak ise camileri mektep haline getirmemiz demektir. Her cami bir okuldur. Camiyi sadece namaz kılmak için açılıp kapatılan yerler olmaktan çıkarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Hangi vakitte gelinirse gelinsin camilerde hocaların Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersi vermeye hazır olduklarını dile getiren Erbaş, "Camiler de bir okul. Okulda öğrenememişsek camimiz hazır. Yaz Kur'an kurslarımız temmuz ayının başında açılacak. Camilerimiz çocuklarımızın okulu. İstiyoruz ki yaz kurslarımızda bütün camilerimiz dolsun taşsın." değerlendirmesinde bulundu.

"Vakit namazlarına da bekliyoruz"

Erbaş, İstiklal Marşı'nın "Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli / Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli / Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." kıtasının çocuklar tarafından dua niteliğinde öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Kur'an kurslarında çocuklara küçükleri sevmek, büyüklere saygı göstermek, anne-babayı, Allah'ı ve peygamberi sevmek gibi değerler eğitimi verildiğini aktaran Erbaş, "Hanımlarımız teravih namazlarına koşarak geliyorlar. Vakit namazlarına da bekliyoruz. Eğer 10-15 kişilik bir ekip oluşturursanız bir hoca hanımı camimizde görevlendiririz. Dini konudaki eksikliklerinizi giderecek dersler yaparsınız." diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de 1567 yılında yapılan caminin tarih boyunca iki kez maruz kaldığı yangınlarda kullanılamaz hale geldiğini ve 1789 yılında yeniden yapılarak bugüne ulaştığını ifade etti.

Programa İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İlçe Müftüsü Esat Yapıcı ile vatandaşlar katıldı.

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Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı
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