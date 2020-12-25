Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da çarşı yangını: 10 dükkan kullanılamaz hale geldi
Ankara'nın Sincan ilçesinde çarşıda çıkan yangın hasara yol açtı.
Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde "Limon Pazarı" olarak bilinen çarşıda sabah saatlerinde iş yerleri kapalıyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında çarşıdaki 10 dükkan kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği yangın nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
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