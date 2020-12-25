Doğu buz kesti: Ardahan -24'ü gördü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Ardahan'da gece termometreler eksi 24 dereceye kadar düştü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Doğu Anadolu buz kesti
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 20, Erzurum'da 17, Ardahan'da 14, Erzincan'da 9, Tunceli'de 6 ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3 derece olması bekleniyor.
Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 60, Sarıkamış'ta 39, Ergan'da 13 santimetre ölçüldü.