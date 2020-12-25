Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

[Fotoğraf: AA]

Doğu Anadolu buz kesti

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 20, Erzurum'da 17, Ardahan'da 14, Erzincan'da 9, Tunceli'de 6 ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3 derece olması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 60, Sarıkamış'ta 39, Ergan'da 13 santimetre ölçüldü.