Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda, Kar Mücadele Ekibi toplam 190 kişiden oluşuyor. Diğer birimlerden sadece kar yağışı esnasında alınan destek ekibiyle toplam personel sayısı 300 kişiye ulaşıyor.

Havalimanındaki asfalt yüzeylerin donmaya karşı korunması için yaklaşık bin ton de-icing sıvısı hazır bulunuyor.

İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, yaptığı açıklamada, tatbikatlarla birlikte kış hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Büyükkaytan, yaklaşık 26 kış hazırlık takbikatı yaptıklarını kaydederek, "Toplam 130 araç, yaklaşık 190 personel ve kar yağdığı anda destek olacak 300 personelle beraber 7/24 şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda bu personeller kurguladığımız şekilde kar yağdığı anda evlerine gitmeyerek, çalışmalarını sürdürecekler" diye konuştu.

Ekipler 7/24 görev başında

İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış ise havalimanında kış hazırlıkları öncesinde su tankı ve süpürge donanımı bulunan araçları dar ve geniş alanlara göre kullandıklarını söyledi.

Geçen sene de kar ve don şartlarıyla gerekli mücadeleyi verdiklerini belirten Karakış, ekiplerin 4 vardiyada her türlü çalışmayı yaptığını kaydetti.

Karakış, hazırlıklar kapsamında İstanbul Havalimanı’ndaki asfalt yüzeylerin donmaya karşı korunması için yaklaşık bin ton de-icing sıvısının bulunduğunu anlatarak, "Ayrıca, 15, 25 ve 30 metreye serpme yapabilen, bu filonun hızında hareket eden araçlarımız mevcut. Bunlar da bizim donmaya karşı sıvı serptiğimiz de-icing araçlarımız. Burada katlamalı asfalt yüzeylere yaptığımız işlemler için kullanılıyor. Karla mücadele yaparken pistlerdeki ileri izleme istasyonu vazifesindeki büyük kriz hallerinde de olay yerinde taktik yönetimi yapan bir mobil komuta kontrol aracımız da var" dedi.